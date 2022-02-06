اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة بكورونا لدى وصوله إلى بكين

الأحد، 06 فبراير 2022 01:41 م
إصابة رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة بكورونا لدى وصوله إلى بكين كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماراب اليوم الأحد، إصابته بفيروس كوفيد-19 لدى وصوله إلى بكين الخميس الماضي؛ لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية، مؤكدا أنه لن يسافر إلى فرنسا الأسبوع المقبل لحضور قمة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال المكتب في بيان على صفحته على فيسبوك، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، "سيلغي رئيس الوزراء ماراب الآن جولته الفرنسية بسبب قيود كوفيد-19، بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية عند وصوله إلى بكين مساء الخميس، الماضي"، مشيرا إلى أن ماراب كان من المقرر أن يعود إلى بابوا غينيا الجديدة اليوم، لكنه لم يتطرق إلى أي تفاصيل أخرى حول حالة رئيس الوزراء الصحية.

كان ماراب قد تلقى جرعة معززة ضد فيروس كورونا المستجد الشهر الماضي، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للسيطرة على كوفيد-19 في بابوا غينيا الجديدة.

 


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كورونا

بكين

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فيروس كورونا

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