إصابة رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة بكورونا لدى وصوله إلى بكين

وقال المكتب في بيان على صفحته على فيسبوك، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، "سيلغي رئيس الوزراء ماراب الآن جولته الفرنسية بسبب قيود كوفيد-19، بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية عند وصوله إلى بكين مساء الخميس، الماضي"، مشيرا إلى أن ماراب كان من المقرر أن يعود إلى بابوا غينيا الجديدة اليوم، لكنه لم يتطرق إلى أي تفاصيل أخرى حول حالة رئيس الوزراء الصحية.

كان ماراب قد تلقى جرعة معززة ضد فيروس كورونا المستجد الشهر الماضي، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للسيطرة على كوفيد-19 في بابوا غينيا الجديدة.