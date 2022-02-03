أخبار البورصة اليوم الخميس 3-2-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 3-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.914 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أراب للتنمية والاستثمار العقاري، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، البدر للبلاستيك، الدولية للأسمدة والكيماويات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أراب للتنمية والاستثمار العقاري، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، البدر للبلاستيك، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.914 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.914 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 250.3 مليون ورقة مالية بقيمة 656.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.3 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.73%، والعرب على 9.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 6.6 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 18.8 مليون جنيه، 307.2 ألف جنيه، 2.5 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 11638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13853 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4593 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3193 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4702 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1157 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 100 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 1.2 مليون سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 100 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 1.2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد 130 ألف سهم، 50 سهم، 235 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 16199 سهم، 52.6 ألف سهم، 18 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 150.9 ألف سهم.

بنك كريدي أجريكول أعلن بنك كريدي أجريكول مصر، تحقيق البنك إيرادات فوائد بلغت 5.2 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 5.17 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 0.69%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.6 مليار جنيه مقارنة مع 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 17.35%. أعلن بنك كريدي أجريكول مصر، تحقيق البنك إيرادات فوائد بلغت 5.2 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 5.17 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 0.69%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.6 مليار جنيه مقارنة مع 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 17.35%.



ايكون أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، موافقة مجلس إدارة الإدارة على اعتماد مشروع التفصيلي لأصول والتزامات الشركة فيما بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمتين على أساس القيمة الدفترية الظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021.



ماكرو كابيتال أعلنت إدارة البورصة المصرية، تغطية الطرح الخاص لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال، 1.79 مرة، وأن السعر النهائي للسهم 4.85 جنيه.

وحددت آحر موعد لتسجيل أوامر الشريحة الأولى من الطرح العام بسعر 4.85 جنيه يوم الاثنين المقبل الموافق 7 فبراير الجاري، وطالبت شركات الوساطة إيداع نسبة 25% على الأقل من قيمة الأسهم المطلوب شرائها.