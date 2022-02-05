5 نصائح لاختيار كلمة سر المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول

كتبت هبة السيد

يتزايد انتشار المحافظ الإلكترونية شركات المحمول ، والتى وصلت إلى 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، بنهاية النصف الأول من العام الماضى، ويشترط لحماية أموالك على المحفظة استخدام رقم سرى M-PIN للتأكد من هويتك عند استخدام المحفظة كل عملية، وحماية التطبيق الخاص بالمحفظة بكلمة سر، يجب أن يتم إدخالها كل مرة تفتح فيها التطبيق.

ويشترط كذلك حماية المحفظة الإلكترونية بالرقم السرى لتطبيق المحفظة، ويقدم "اليوم السابع" 5 نصائح لحماية التطبيق وهم:

1- يجب أن تقوم باختيار أرقام وكلمات مختلفة وفريدة وغير مكررة، سهل تذكرها كل منها ويصعب على الآخرين تخمينها.

2- تجنب كتابتهم على أي ورقة أو تسجيلهم على أي أجهزة إلكترونية أو إرسالهم بالبريد الإلكتروني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإفصاح عنهم أو مشاركتهم مع الغير أيًا كان.

3- تذكر دائمًا بأنه لا يحق لأى شخص أو جهة الاستفسار منك عن الرقم السري أو كلمة السر أيًا كان المستفسر.

4- احرص على إدخالهم بشكل صحيح، فهناك حد أقصى للمحاولات غير الناجحة لإدخالها، وسيتم بعدها إيقاف المحفظة أو التطبيق أو الهاتف المحمول.

5- احرص على تغييرهم بانتظام (على الأقل مرة كل 3 شهور) أو عند وجود حد أدنى شك باحتمال معرفتها من شخص غيرك.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك في نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.