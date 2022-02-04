أبرز 5 أسئلة عن المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول

كتبت هبة السيد

تركز شركات المحمول، في حملاتها الدعائية خلال الفترة الحالية، على التسويق للمحافظ الإلكترونية بعد انتشارها بصورة لافتة خلال الفترة الماضية والتي وصلت إلى 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، بنهاية النصف الأول من العام الماضي، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 5 أسئلة عن المحافظ الإلكترونية في مصر.

1- ما هي محفظة الهاتف المحمول الإلكترونية؟

هي خدمة تتيح لك كمالك أو حائز للهاتف المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول).

2- ما هي أهمية المحفظة الإلكترونية؟

تتيح المحافظ الإلكترونية لمالكها إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول.

3- ما هي قواعد المحافظ الإلكترونية؟

- يجب أن يكون خط المحمول مسجل باسمك ورقم بطاقتك.

- رقم الهاتف المحمول هو رقم حساب المحفظة.

- يتم ربط المحفظة الإلكترونية على رقم الهاتف المحمول المفتوحة عليه فقط، ولا يمكن إصدار أكثر من محفظة على رقم هاتف واحد.

- يمكنك فتح بحد أقصى 3 محافظ إلكترونية على 3 أرقام محمول مختلفة.

- كافة معاملات المحفظة ورصيدها يكون بالجنيه المصري.

- لا يمكن إجراء أي عملية إلا إذا كان رصيد المحفظة يعني قيمة العملية بالإضافة إلى عمولتها.

4- ما هي الحدود القصوى للعمليات؟

الحد الأقصى اليومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من المحفظة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين 30 ألف جنيه.

الحد الأقصى الشهري للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من المحفظة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين 100 ألف جنيه.

5- ما هي وسائل الأمان في المحفظة الإلكترونية؟

- يتم حماية أموالك باستخدام رقم سري M-Pin للتأكد من هويتك عند استخدام المحفظة كل عملية.

- يتم حماية التطبيق الخاص بالمحفظة بكلمة سر، يجب أن يتم إدخالها كل مرة تفتح فيها التطبيق.

- يجب أن يتم حماية الهاتف المحمول الخاص بك بكلمة مرور أو أحد السمات المميزة مثل (بصمة الأصابع أو بصمة الصوت أو الصفات البيومترية).

- الرقم السري لمحفظتك وكلمة السر لتطبيق المحفظة وكلمة المرور الخاصة بهاتفك هم مفاتيح الأمان التي تضمن عدم استخدام غير للمحفظة.