انفوجراف.. تغريم شركات المحمول 17 مليون جنيه لمخالفة معايير جودة الخدمة

كتبت هبة السيد

كشف الجهاز القومي ل تنظيم الاتصالات ، عن الإجراءات التي اتخذها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وهي:



1- 17 مليون جنيه لمخالفة معايير جودة خدمات الاتصالات لشركات المحمول قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم شركات المحمول بحوالي 17 مليون جنيه عن تجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات عن الربع الرابع 2021.



تغريم شركات المحمول 2- اعتماد 693 محطة جديدة خلال الربع الرابع لعام 2021 قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 693 محطة جديدة خلال الربع الرابع عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 114% مقارنة بالربع الرابع لعام 2020، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.



3- إضافة ترددات جديدة لخدمات الهاتف المحمول قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد إضافة ترددات جديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 ميجا هيرتز بتقنية TDD بحجم 80 ميجاهرتز بداية من ديسمبر 2021، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات نقل البيانات والخدمات الصوتية.



4- حملات تفتيش وضبطيات لمقويات الإشارة غير الشرعية في السوق المصري قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شرطة الاتصالات بشن حملات لضبط أجهزة مقويات الإشارة الغير شرعية لما لها من تأثير سلبي على جودة خدمات الاتصالات، مما أسفر عن ضبط وإزالة 1750 جهاز غير شرعي (مقوي وهوائي) في 7 محافظات. ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالسادة المواطنين باستخدام مقويات الاشارة الشرعية المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدى المشغلين في السوق المصري.

جاء ذلك خلال تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لنتائج قياسات الربع الرابع لعام 2021 (الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021)، وذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.