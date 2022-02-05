وصول الفنان رشوان توفيق إلى المحكمة لنظر دعوى ابنته ضده لإلغاء توكيلين

كتب: كريم صبحى

وصل منذ قليل الفنان رشوان توفيق إلى محكمة جنوب القاهرة، لنظر دعوى تطالب فيها ابنته بإلغاء التوكيلين الصادرين منها له.

وتنظر الدائرة الثالثة مدني بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وكانت هيئة المحكمة أجلت الجلسة للتحقيق وسماع شهود الطرفين.

وقال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن آية رشوان توفيق، رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، ولم ترتض ابنته آية بالقسمة، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".