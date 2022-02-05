محطتا حاويات الإسكندرية والدخيلة تستقبلان 18 سفينة تجارية

كتب عبد الحليم سالم

تعمل محطتا حاويات الإسكندرية والدخيلة على استقبال السفن التجارية في إطار نشاطها اليومى، والذى شهد ارتفاعا بعد الهدوء النسبى لجائحة كورونا، وما نجم عنها من تراجع لحركة التجارة العالمية؛ نتيجة توقف سلاسل الإمداد الدولية وتراجع حركة الشحن سواء البحرى أو البرى.

وبحسب بيانات تراكى السفن بميناء الإسكندرية، تم استقبال 15 سفينة حاويات، حيث تم استقبال السفن V.D MAESTRALE ،EGY FUTURE والسفينة و، RUTH BOR EGY GLORY و ، وMSC TASMANIA ، TRAIN EMPTY

كما تم استقبال اليوم السفن CONTSHIP VOW، URANUS و ، وMEDKON KRM ، و LUCY BOR

فيما استقبلت بمحطة حاويات الدخيلة العديد من السفن منها و SC PHOENIX EGY FUTURE، وAS-COSTANTINA ،و WADI ALRAYAN، وEGY GLORY

كما ستستقبل محطة حاويات الدخيلة غدا 3 من السفن هى وMSC VANCOUVER EVER BONNY،وEVER BONUS .

واستقبلت المحطتان 52 سفينة حاويات ، تحمل 61830 حاوية منها 60864 حاوية تجارة خارجية والباقى ترانزيت خلال شهر ديسمبر 2021 .