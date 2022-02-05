لليوم الثانى.. توقف الصيد لارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط وسوء الأحوال الجوية

بورسعيد: محمد فرج

توقف الصيد لليوم الثاني على التوالي لارتفاع الأمواج فى البحر الأبيض المتوسط وسرعة الرياح الشديدة وحالة الغيوم التي حجبت الشمس وسط انخفاض شديد فى درجات الحرارة.

ومن جانبها رصدت كاميرا اليوم السابع اليوم السبت حالة الطقس البارد وارتفاع الأمواج من 3/4 أمتار

وتوقف مراكب الصيد وكافة الأنشطة الملاحية بسبب سرعة الرياح الشديدة وموجة الطقس البارد التى تصل إلى حد الصقيع وسط اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط وعزوف الصيادين الخروج من الميناء حرصاً على سلامة طاقم البحارة من مخاطر أمواج البحر الأبيض المتوسط تزامناً مع سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا نسبيا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد



توقف الصيد في بورسعيد (1)



توقف الصيد في بورسعيد (2)



توقف الصيد في بورسعيد (3)



توقف الصيد في بورسعيد (4)