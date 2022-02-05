اليوم السابع
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فرق الإنقاذ المغربية: حفرنا 4 أمتار يدويا والمتبقى 180 سنتيمترا للوصول إلى ريان

السبت، 05 فبراير 2022 01:29 م
فرق الإنقاذ المغربية: حفرنا 4 أمتار يدويا والمتبقى 180 سنتيمترا للوصول إلى ريان الطفل ريان
كتب محمد عبد العظيم

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قالت فرق الإنقاذ المغربية، إنها حفرت 4 أمتار يدويا والمتبقي 180 سنتيمترا للوصول إلى الطفل المغربي ريان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وسقط الطفل المغربي ريان في بئر على عمق 32 مترا يوم الثلاثاء الماضي، بمنطقة تمروت فى إقليم شفشاون شمالى المغرب، ومنذ ذلك الحين تحاول السلطات المغربية بكافة طواقم الإنقاذ والمتطوعين العمل على إخراجه.

وتسببت صخرة صغيرة في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان وفق مصدر مغربي مسؤول، وأضاف المصدر المغربي أن الصخرة توجد في عمق النفق الذى تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان وتطلب هدمها 3 ساعات.

فيما قال صحفي مغربي، إنه تم استقدام تعزيزات أمنية إلى مسرح عملية إنقاذ الطفل ريان، مشيرًا إلى إفراغ المدخل المقابل للنفق لتحضير سيارة الإسعاف على ما يبدو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف الصحفي المغربي للعربية: "رجال الإنقاذ يقتربون بحذر من الطفل ريان".

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