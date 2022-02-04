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اللهم أخرجه سالما.. دعوات أهالى المغرب أثناء المرحلة الأخير من إنقاذ الطفل ريان

الجمعة، 04 فبراير 2022 05:13 م
اللهم أخرجه سالما.. دعوات أهالى المغرب أثناء المرحلة الأخير من إنقاذ الطفل ريان الطفل ريان المغربي
كتب عبد الوهاب الجندى

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أطلق عدد كبير من المغاربة الذين يحضرون عمليات إنقاذ الطفل ريان، الدعوات قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من عملية إنقاذه.

 

وتتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان المغربي البالغ من العمر (5 سنوات)، والعالق في بئر بعمق 32 مترا منذ ظهر يوم الثلاثاء الماضي، بمنطقة تمروت في إقليم شفشاون شمالي المغرب.

 

وقالت وسائل إعلام مغربية، إن أعمال الحفر الجارية لإنقاذ الطفل ريان، الذى سقط فى بئر بقرية إغران بجماعة تمروت بإقليم شفشاون، وصلت إلى عمق أكثر من 30 مترا بحضور مهندس وتقنيين طوبوغرافيين.

 

فيما كشف موفد القناة الثانية المغربية، عن أن الوضع الصحي للطفل ريان غير واضح، حسب ما كشفه مجموعة من المسؤولينن، مشيراً أن عمليات الانقاذ متواصلة وتدخل مراحلها الأخيرة.


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