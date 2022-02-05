ضبط مصنع للأسمدة الزراعية بدون ترخيص وتحرير 149 محضرا تموينيا بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن شن حملات تموينية بنطاق المحافظة ، أسفرت عن تحرير 149 محضر تمويني تنوع ما بين 70 محضر مخالفات مخابز، نقص وزن، عدم مطابقة المواصفات، عدم نظافة ، و79 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى ، وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف "الجمال"، أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها ، تحرير محضرين جنح أشمون أحدهما ضد المدير المسئول عن مخزن مخصبات زراعية لحيازته وعرضه للبيع مبيدات حشرية مجهولة المصدر، وضبط عدد 200 شيكارة مبيد فطرى مجهول المصدر ، وأخر ضد المدير المسئول عن ثلاجة حفظ لحوم لحيازته وعرضه للبيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر وضبط 60 كرتونة لحوم مجهولة المصدر.

وفي ذات السياق أفاد المهندس محمد التركاوي مدير مديرية الزراعة، أنه تم ضبط مصنع لصناعة وتعبئة الأسمدة الزراعية يدار بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات ، وذلك خلال شن حملة تفتيشية بالتنسيق مع الوحدة المحلية والرقابة التموينية بالسادات ، وتم ضبط 40 جالون بإجمالي 840 كجم أسمدة مجهولة المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، فضلاً عن تحرير 3 محاضر بمركز تلا ضد أصحاب محلات لحيازتهم مبيدات زراعية غير مسجلة وزارة الزراعة ، وتم ضبط 29 عبوة مبيدات متنوعة الأحجام .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب .