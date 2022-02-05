رفع وإزالة 46 حالة إشغال طريق وتركيب مطبات صناعية بالواسطى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، مؤكدا على أهمية المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة والتي تأتي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكري حملة مكثفة لرفع إشغالات الطريق العام بشارع طراد النيل؛ لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 46 حالة إشغال للطريق العام وتعد على الأرصفة، وقد تنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على حوامل حديدية وفرن وميزان إلكتروني، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بتنفيذ أعمال تركيب 70م مطبات صناعية مطابقة للمواصفات بمناطق متفرقة وحيوية بالمركز، والتي شملت شارع الإبراهيمية وطراد النيل وسعد زغلول وأمام محطة السكة الحديد ومدرسة الثانوية الصناعية العسكرية، بالتنسيق مع إدارة طرق الواسطى؛ للحد من سرعة المركبات، وذلك في إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المرورية، ومداخل ومخارج المدن بهدف تحقيق السيولة المرورية والقضاء على أي شكل من أشكال الاختناقات، وحفاظاً على سلامة المواطنين.

فيما تواصل الوحدة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بدائرة المركز، والوقوف على مستوى ونسبة التنفيذ وتوفير الدعم الكامل لإزالة أي معوقات لتسريع وتيرة العمل، حيث تم متابعة مشروع إنشاء كوبري ترعة الإبراهيمية أمام مدرسة التجارة وتبطين ترعة الميمون، ومد شبكة الغاز الطبيعي لمنطقة العمارات السكنية بالميمون.