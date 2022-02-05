تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 6.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 352.3 مليون جنيه، يليه سهم "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 20.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 201.8 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 15.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 143.6 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 110.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 142.9 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 20.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 130.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 8.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 142.6 مليون جنيه، ثم "مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر" بحجم تداول 9.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 120.4 مليون جنيه، ثم " زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، بحجم تداول 6.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 116.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "جي بي أوتو"، بحجم تداول 19 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 100 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بحجم تداول بلغ 30.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 86.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 11638.06 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2163.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.12% ليغلق عند مستوى 3193.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.83% ليغلق عند مستوى 13853.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4702.37 نقطة.