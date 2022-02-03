البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، وتراجع رصيد شهادات إيداع شركة البنك التجاري الدولى إلى 194.866 مليون شهادة، بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.312 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.105 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.571 مليون شهادة، جي بي أوتو إلى 215.666 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.642 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 123.586 مليون شهادة، وشركة عامر جروب عند 114.912 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.



شهادات الإيداع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.914 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 250.3 مليون ورقة مالية بقيمة 656.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.3 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.73%، والعرب على 9.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 6.6 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 18.8 مليون جنيه، 307.2 ألف جنيه، 2.5 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 11638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13853 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4593 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3193 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4702 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1157 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.