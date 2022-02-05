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العم على الصحراوى ورفاقه.. أبطال حفروا الصخر لإنقاذ الطفل ريان .. صور

السبت، 05 فبراير 2022 05:48 م
العم على الصحراوى ورفاقه.. أبطال حفروا الصخر لإنقاذ الطفل ريان .. صور عم على الصحراوى
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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حظى العم على الصحراوى ورفاقه الذين حفروا يدويا بعملية إنقاذ الطفل ريان فى المغرب، باهتمام وثناء واسعين، خلال اليومين الأخيرين، نظرا لحرصه على المساهمة بخبرته الطويلة فى مجال الحفر، كما أنه لم يكترث بالمخاطر المحدقة، وهو فى عقده السادس.

 

وقال معلقون على عملية الحفر، إنه بالرغم من أن عم "علي" لم يتخرج من جامعات ومعاهد كبرى، إلا أنه رجلا ذو صيت كبير في تقنيات الحفر، وهذا الأمر شجع على الاستعانة به، من أجل إخراج "ريان" سالما .

 

وذكرت تقارير صحفية فى المغرب، أن الرجل يعرف بـ"عمى على الصحراوي"، وهو ينحدر من منطقة الجنوب الشرقى للمملكة.

 

واستطاع "عمى علي" أن يراكم تجربة عقود طويلة فى حفر الآبار، فأصبح من أمهر الأشخاص فى التعامل مع التربة واستخراجها وإنجاز المهام المطلوبة بأمان فى مثل هذه الحالات.

 

وحان دور "عمى علي"، إثر بدء عملية الحفر الأفقى لأجل الوصول إلى الطفل ريان الذى يبلغ 5 سنوات وسقط فى بئر ضيق حتى وصل إلى عمق يزيد عن ثلاثين مترا.

 

وحظى "عمى علي" بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إعجاب بحرصه على التنقل حتى شمال البلاد، لأجل المساهمة فى إنقاذ الطفل ريان.

 

وقال معلقون إن "عمى علي" لم يتخرج من جامعات ومعاهد كبرى لكنه رجل ذو صيت كبير فى تقنيات الحفر، وهذا الأمر شجع على الاستعانة به، من أجل إخراج ريان سالما.

 

 

وبدأت محاولات إنقاذ الطفل ريان، فى بداية الأزمة، من خلال نزول أشخاص يمارسون ما يعرف بالاستغوار، لكن القطر الضيق للبئر حال دون وصولهم إلى الطفل العالق.

 

وسقط الطفل ريان إلى عمق يزيد على 30 مترا، فى حين لم يستطع المتطوعون أن ينزلوا أكثر من 20 مترا، وبسبب هذا التعثر، تركزت جهود الإنقاذ على خطة بديلة.

 

وبموجب الخطة المعتمدة، أقامت فرق الإنقاذ حفرة كبيرة موازية لمكان سقوط الطفل ريان، وعند بلوغ العمق الذى يوجد به، تم الشروع فى حفر أفقي.

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العم على الصحراوى

 

لكن التخوف من وقوع انهيارات فى التربة، دفع فرق الإنقاذ إلى الاستعانة بدعامات وأنابيب وأسطوانات واسعة لأجل حماية من يعملون فى الإنقاذ، إلى جانب إخراج الطفل ريان، دون تعريضه للخطر.


 

 


انقاذ الطفل ريان

عملية انقاذ الطفل ريان

الطفل المغربى ريان

على الصحراوى

عم على الصحراوى

ريان المغربى

انقذوا ريان

طفل البئر

انقاذ طفل البئر

عمليات انقاذ الطفل المغربى

عمليات انقاذ الطفل المغربى ريان

saveRayan

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