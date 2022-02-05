العربية: والدا الطفل ريان داخل النفق وهو على قيد الحياة

كتب أحمد عرفة

أكد إعلام مغربي وجود فريق طبي الآن مع الطفل ريان داخل النفق وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، فيما قالت قناة العربية، إن والدي الطفل ريان داخل النفق وهو على قيد الحياة.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، أن السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان، وأن السلطات المختصة تقوم بدورها .

دخلت فرق الإسعاف المغربية، مساء اليوم السبت، إلى النفق الذى عملت على حفره للوصول إلى الطفل ريان، والعالق فى بئر مهملة فى منطقة تمروت بمدينة شفشاون منذ الثلاثاء الماضي.

ودخل فريق طبى يرأسه طبيب مختص فى الإنعاش، وممرضون إلى داخل النفق الذى يتواجد به الطفل ريان، بعدما استطاع فريق الإنقاذ الوصول إليه، وفق ما أكدته مصادر لموقع هسبريس المغربى.

وما زالت سيارة إسعاف تقف بالقرب من مكان سقوط الطفل ريان الذى سقط فى بئر بالقرب من منزله بمركز تمروت.