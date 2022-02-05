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الشيخ محمد بن راشد ينعى الطفل المغربى ريان: خالص تعازينا ومواساتنا

السبت، 05 فبراير 2022 11:49 م
الشيخ محمد بن راشد ينعى الطفل المغربى ريان: خالص تعازينا ومواساتنا الطفل ريان
كتب آسر أحمد

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حرص الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تقديم واجب العزاء للشعب الغربي ولأسرة الطفل ريان، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلاً "خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان، وللشعب المغربي الشقيق، وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

محمد بن راشد
محمد بن راشد
على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر.
 
وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.
 
وقد أكد جلالته، بأنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.
 
كما عبر جلالته، حفظه الله، عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.

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محمد بن راشد

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