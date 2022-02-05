الشراقوة عملوا من المحشي تورتة.. شوف الطريقة واعرف مع أم شريف بالشرقية.. لايف

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، بعنوان "الشرقية عملوا من المحشى تورتة.. شوف الطريقة واعرف أسرار الممبار والكرشة والرز المعمر من أم شريف"، وذلك من أم شريف صاحبة مطبخ بيتى.

خلال البث المباشر، وضعت الفلفل والطماطم والبصل المقطعين حلقات، ثم ورق الكرنب المسلوق، مفرود فى الصينية، وطبقة ارز، ثم طبقة ثانية بسيطة، لافته أن الارز بينفش وعليها طبقة من ورق الكرنب ثانية لتغليف الصينية، ووضع الشوربة، تسوية فى الفرن، وبعد التسوية يوضع فى طبق تقديم كبير، وتزين تقطع اجزاء ويقدم كل جزء فى طبق.

وأضافت إيمان عيد 36 سنة، شهرتها أم شريف، بدأت مشروع أكل بيتى بمبلغ 100 جنيه، والتسويق عبر الانترنت والفيس بوك، نجح المشروع، قامت بضم غرفة نجلها على المطبخ لتوسعة وتلبية طلبات العملاء.