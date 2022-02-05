السيطرة علي حريق نشب في وحدة سكنية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

سيطر رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على حريق بإحدى الوحدات السكنية بعقار بتقاطع شارعي أحمد شوقي والجيش في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اخطارا يفيد بإندلاع النيران بشقة سكنية في عقار خشبي، فأمر على الفور بإنتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ السيطرة على الحريق.

ونجح رجال إدارة الحماية المدنية برئاسة المقدم هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء في السيطرة على الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب إلى الوحدات السكنية المجاورة ،لاسيما وأن العقار خشبي وسريع الاشتعال.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لمعرفة سبب اندلاع الحريق، والوقوف على ملابسات الحادث.