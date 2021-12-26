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بعد ضم 4 آلاف مسجد.. تعرف على مشروع الأذان الموحد بوزارة الأوقاف

الأحد، 26 ديسمبر 2021 05:00 ص
بعد ضم 4 آلاف مسجد.. تعرف على مشروع الأذان الموحد بوزارة الأوقاف آذان - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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تعمل وزارة الأوقاف منذ عامين على تعميم مشروع الأذان الموحد فى جميع المساجد، وتوصلت حتى الآن إلى ضم أكثر من 4 آلاف مسجد للمنظومة كان آخرها 50 مسجدا أعلنت عنها أمس. 
 
"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز معلومات عن مشروع الأذان الموحد بوزارة الأوقاف: 
 
1- أطلقت وزارة الأوقاف مرحلة البث التجريبى للأذان الموحد فى فبراير 2019 . 
 
2- أطلقت وزارة الأوقاف المرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد فى 2020. 
 
3- فى فبراير 2020 وصل إجمالى المساجد بالمنظومة 1088 مسجدا على مستوى الجمهورية.
 
4- تفعيل مشروع الأذان الموحد يأتى -بحسب الأوقاف- لإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر. 
 
5- إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد بمساجد القاهرة الكبرى 4100 مسجد. 
 
6- آخر دفعة من المساجد المضمومة للمشروع بلغت 50 مسجدا 
 
7- تعد وزارة الأوقاف الآن للمرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد. 
 
8-تقوم المرحلة الثانية على محورين: الأول : استكمال جميع مساجد القاهرة الكبرى ، والآخر : الشروع في تطبيق المشروع ببعض المحافظات الأخرى. 
 
9-وزارة الأوقاف أكدت مراعاة فروق التوقيت في نطاق كل منطقة يتم تطبيق المشروع بها. 
 
10-يتميز نظام البث فى الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين. 
 
11- تم ضبط نظام البث من قبل مهندسى الصوت بحيث لا يستطيع أحد التلاعب فى البث ومستوى الصوت. 
 
12-يتكون جهاز بث الأذان الموحد من 4 قطع قطعتين إلكترونيتين ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.

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