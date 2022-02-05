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الأرصاد: غدا طقس بارد وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات

السبت، 05 فبراير 2022 01:30 م
الأرصاد: غدا طقس بارد وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات الطقس - شبورة كثيفة
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا  الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 0.
 
 
 

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