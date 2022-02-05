إخلاء سبيل 6 أشخاص بواقعة الاعتداء على معلمة السنبلاوين بكفالة ألف جنيه

الدقهلية - شريف الديب

قرر مدير نيابة السنبلاوين بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، إخلاء سبيل 6 من الأهالى المتهمين فى واقعة محاولة الاعتداء على رئيسة لجنة الإعدادية بمدرسة الشهيد الشقرى بالسنبلاوين، عقب انتهاء امتحان الدراسات الاجتماعية، بكفالة 1000 جنيه لكل متهم، وذلك بعد الاستماع إلى أقوالهم وتأكيدهم أن صعوبة الامتحان كانت السبب فى الواقعة.

يذكر أنه تمكن ضباط مباحث السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على 6 من الأهالى المتورطين فى واقعة محاولة التعدى على رئيسة لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد الشقرى بالسنبلاوين، بعد أن حررت المراقبة محضر ضدهم بالتعدى عليها لرفضها محاولات الغش.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه تجمع العشرات من أولياء أمور طالبات بمرحلة الشهادة الإعدادية أمام أحد اللجان، والتعدى على إحدى المدراسات، وتبين أنها رئيس لجنة امتحان الشهادة الإعدادية وتعدى الأهالى والطالبات عليها بعد منعها الغش داخل اللجان فى آخر أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأكد على عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن الواقعة حدثت أمام لجنة امتحان الشهاددة الإعدادية للبنات بمدرسة الشهيد محمد الشقرى الابتدائية بمدينة السنبلاوين، وأشار إلى أنه نم اتخاذ كافة السبل القانونية تجاه ما حدث ومعاقبة المتورطين.

وأضاف أن رئيس لجنة الامتحان وتدعى "وداد.ح.ا"، ألزمت كافة المراقبين داخل اللجنة منذ بداية الامتحان بسحب الهواتف المحمولة من الطالبات وتطبيق التعليمات الواردة من الوزارة بشأن التشديد على اللجان وتطبيق كافة القواعد إلا أن عددا من الطالبات أبلغن أسرهن وتجمع أولياء أمورهن عند بدء كل امتحان ووجهوا السباب لرئيسة اللجنة إلا أنها تواصلت مع الشرطة لمنع ممارسات أولياء الأمور والحد من ظاهرة الغش.