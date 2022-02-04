9 معلومات تساعدك فى تجديد الرخص من داخل وحدات المرور.. تعرف عليها

كتب عبد الرحمن سيد

توجد العديد من الإجراءات لتجديد رخصة التسيير، ولا بد من توافر جميع الأوراق المخصصة لاستخراج الرخصة من داخل وحدات المرور، ومنها:

1. تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.

2. إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد.

3. شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.

4. شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

5. نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.

6. نموذج الفحص البيئى.

7. نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

8. فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.

9. استلام الرخصة المؤمنة.