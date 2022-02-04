مدرسة السنبلاوين بعد اعتداء الأهالى عليها: رضيت ربنا وحاربت الغش بقدر الإمكان

الدقهلية - شريف الديب

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر مع المعلمة وداد التى كافحت الغش خلال الإمتحانات داخل لجان مدرسة الشهيد الشقرى بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والتي قاومت محاولات الطالبات للغش خلال الإمتحانات، حيث تمكن ضباط مباحث السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على ستة من الأهالي المتورطين فى واقعة محاولة التعدي على رئيسة لجنة امتحانات الشهادة الاعدادية بمدرسة الشهيد الشقري ، بعد أن حررت المراقبة محضر ضدهم بالتعدي عليها لرفضها محاولات الغش.

وقالت معلمة الدقهلية خلال لقاؤها لـ"اليوم السابع"، أن الأمور عدت على خير وهى أرضت ربنا وحاربت الغش بقدر الإمكان وقدر المستطاع، ومن أعانها على ذلك مدير عام الإدارة التعليمية بالسنبلاوين ومأمور مركز السنبلاوين وأمين شرطة إحتوى الأهالى خلال الهجوم على المدرسة وقت الإمتحانات.

وسردت المعلمة وداد واقعة حدثت مع إحدي الفتيات، التى قامت بتهديدها وقالت لها أنها لن تتركها بعد منعها وكافة الفتيات من الغش، ولكنها احتضنتها وقالت لها:- "ان شاء الله هتنجحى متخافيش"، ولم تتقدم ضدها بأي محضر أو شكوى لتلك المخالفة وسامحتها لأنها أم.

كما سردت تفاصيل واقعة الهجوم من أولياء الأمور والتى ظهرت فى الفيديو، قائلة أنها بعد تسليم الطالبات لأوراق الإجابة فوجئت بهجوم من أولياء الأمور، وعلى الفور قامت بغلق غرفة الأوراق لحماية أوراق إجابات أبناؤهم، وقام أحد المعلمين بالوقوف على الباب لحين الإتصال بالشرطة وتوفير قوة لحماية أوراق الإجابة فى الإمتحانات، قائلةً:- "اللى حصل ده مش صحيح إحنا مصر اللى علمت العالم كل حاجه، ولازم أولياء الأمور يحافظوا على أولادهم ويعلموهم كويس ويذاكروا كويس".

وقالت المعلمة وداد لليوم السابع، أنها كانت تعمل بصورة طبيعية لمقاومة كافة محاولات الطالبات للغش خلال لجان الإمتحانات، ولم تقم بالتفتيش الذاتى نهائياً كما إدعى البعض حيث كانت الفتيات تظهر على ملامحهن وجود هواتف للغش منها، موضحةً أنها كانت تحارب الغش لإرضاء الله حتى تتكافئ الفرص بين الجميع، فالطالبة التى ذاكرت تستحق درجة أعلى من التى لم تذاكر كالباقين وتريد الغش فى الإمتحان.

وأضافت المعلمة وداد، أنها تشكر كل من تعامل فى الأزمة واحتوى الجميع، حيث تجمهر أولياء الأمور بالخارج خلال لجنة الإمتحانات وتم احتواء الامور، مناشدة أولياء الأمور بتربية أبناؤهم على الصدق حتى لا تقوم الفتيات بمحاولة الغش، حيث أنها كانت تملك ما يفصل الطالبات اللاتى قاموا بتهديدها ولكنها سامحت الجميع، وناشدت أولياء أمورهم برعاية بناتهن وتربيتهم على الأخلاق وعدم الغش والكذب، فهؤلاء الفتيات هم أمهات المستقبل ويجب تربيتهن على الصدق وليس الغش .

وكان قد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه تجمع العشرات من أولياء أمور طالبات بمرحلة الشهادة الإعدادية أمام أحد اللجان، والتعدي على إحدى المدرسات، و تبين أنها رئيس لجنة امتحان الشهادة الإعدادية وتعدي الأهالي والطالبات عليها بعد منعها الغش داخل اللجان فى آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد علي عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن الواقعة حدثت أمام لجنة امتحان الشهاددة الإعدادية للبنات بمدرسة الشهيد محمد الشقري الابتدائية بمدينة السنبلاوين وأشار إلى أنه نم اتخاذ كافة السبل القانونية تجاه ماحدث ومعاقبة المتورطين.

وأضاف أن رئيس لجنة الإمتحان وتدعي"وداد.ح.ا"، ألزمت كافة المراقبين داخل اللجنة منذ بداية الإمتحان بسحب الهواتف المحمولة من الطالبات وتطبيق التعليمات الواردة من الوزارة بشأن التشديد على اللجان وتطبيق كافة القواعد إلا ان عدد من الطالبات أبلغن أسرهن وتجمع أولياء أمورهن عند بدء كل امتحان ووجهوا السباب لرئيسة اللجنة إلا انها تواصلت مع الشرطة لمنع ممارسات أولياء الأمور والحد من ظاهرة الغش.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بأنة جري تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافةالإجراءات القانونية للحفاظ على حق رئيس اللجنة، مشيرا الى ان وزارة التربية والتعليم والمديرية لن تتهاون فى حق المعلمة بكافة السبل القانونية.