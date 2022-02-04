فرحة أهالى بورسعيد بفوز المنتخب وصعوده لنهائي أمم أفريقيا.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من شارع طرح البحر من محافظة بورسعيد، لاحتفالات الجماهير المصرية بفوزمنتخب مصر في مباراته ضد منتخب الكاميرون بمباراة قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسادت حالة من الفرحة والبهجة والسعادة بين جماهير مصر بعد الفوز والصعود للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان المئات من أهالي بورسعيد، تجمعوا أمام الشاشات، وسادت حالة من التفاؤل بين الجماهير المصرية وتوقعوا فوز المنتخب المصري واحراز نجم المنتخب محمد صلاح لهدف خلاف مباراة اليوم.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره منتخب الكاميرون صاحب الأرض بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 1، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب "أوليمبي"، ضمن منافسات دور نصف النهائي، وتأهله إلى نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويخوض منتخب مصر المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مساء الأحد المقبل ضد نظيره السنغال للمرة العاشرة فى تاريخه، ويعد منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب.



فرحة البورسعيدية



فرحة أهالي بورسعيد



فرحة جماهير مصر ببورسعيد