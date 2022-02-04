ضبط 1000 لتر وقود مدعم و14 مخبز لإنتاجها خبزا مخالفا وتهريب الدقيق بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على المخابز ومحطات الوقود بمراكز دمنهور و الدلنجات والنوبارية لمواجهة بيع السلع المدعمه فى السوق السوداء .

وأسفرت الحملات عن ضبط 14 مخبز لانتاجها خبز مخالف للمواصفات وناقص الوزن وكذلك تهريب الدقيق المدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعه، كما تم ضبط 1000لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها داخل عهدة باطنية للوقود بمركز النوبارية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين . أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية .

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري، مشددا على ضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .