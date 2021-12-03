ضبط 1500 عبوة بويات ومواد غذائية غير صالحة خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة والسلع الغذائية المجهولة والمنتهية الصلاحية بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية .

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 750عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبرماركت وضبط 250 عبوة بويات منتهية الصلاحية بأحد محلات البويات.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 61 عبوة أدوية بيطريه منتهية الصلاحية بأحد متاجر الأدوية البيطرية، وكذلك ضبط 150 كيلو ملح مجهول المصدر وغير مصرح بتداولة بالأسواق.

أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها، مشددا على ضرورة الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين .