سقوط مستريح "الاستثمار العقارى" فى مركز بسيون بالغربية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح نصف سنوية متفق عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (صاحب شركة للاستثمار العقارى، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) بممارسة نشاطاً احتيالياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.