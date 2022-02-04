زلزال المنطقة الأمازونية ببيرو يلحق الضرر بـ 60 شخصا و18 منزلا

فاطمة شوقى

تضرر 60 شخصًا من الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة أمس الخميس في منطقة الأمازون في بيرو، وفقًا لوزراة الداخلية فى بيرو فى أعقاب الزلزال الذى ضرب إقليم كوندوركانكي بمديرية أمازوناس.

وأشارت صحيفة "خيستيون" البيروفية، إلى أن الزلزال ألحق الضرر أيضا ب 18 منزلا وترك 15 منزلا غير صالح للسكن على وشك السقوط، وتواصل السلطات البيروفية تكثيف الدوريات والعمل الأمنى.

وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على بعد 90 كيلومترًا شرق مدينة سانتا ماريا دي نيفا وأن عمقها 139 كيلومترًا، وبعد الزلزال ، انتقل أفراد من الشرطة الوطنية إلى المنطقة المتضررة لدعم السكان.

من جانبها ، أفاد الضمان الصحي الاجتماعي أن منطقة الاستشفاء في مركز باجوا للرعاية المؤقتة ، في مقاطعة أمازوناس ، بها "أضرار طفيفة" سيتم إصلاحها قريبًا ، وفقًا لوكالة الأنباء البيروفية.

وفي الوقت نفسه ، أفاد المركز الوطني لعمليات الطوارئ (COEN) أن الزلزال كان شديد القوة في جميع مقاطعات مقاطعة تشاتشابوياس الأمازونية ، وكذلك في مقاطعات سان ماركوس وسان ميجيل وسان بابلو وسانتا كروز في مقاطعة كاخاماركا، حيث أنه الحق الضرر ببعض الاراضى فى منطقة غابات الامازون.