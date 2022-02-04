اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا: الرئيس الصينى وصف العلاقات مع موسكو بأنها "أكثر من مجرد تحالف"

الجمعة، 04 فبراير 2022 06:00 م
روسيا: الرئيس الصينى وصف العلاقات مع موسكو بأنها "أكثر من مجرد تحالف" سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، إن الرئيس الصينى شى جين بينج، وصف علاقات بلاده مع روسيا بأنها أكثر من مجرد تحالف، وذلك عقب اجتماعه مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين اليوم فى بكين.

 

وأضاف لافروف - فى تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن المسار الذى تسلكه العلاقات بين موسكو وبكين اتسم مجددًا بأنه الأفضل فى تاريخ العلاقات الروسية والصينية برمتها، مُشيرًا إلى أن الزعيمين ناقشا خلال اجتماعهما مجمل العلاقات الثنائية وتفاصيل التعاون الدولى بين البلدين.

 

وأوضح أن الجانبين كررا تأكيدهما على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى جميع المجالات، التى تشمل: الاقتصاد والطاقة والعلاقات الإنسانية والثقافية والتعاون العسكرى والعسكرى التقني.

 

يُشار إلى أن المحادثات انطلقت فى وقت سابق من اليوم بين الرئيس الصينى شى جين بينج ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، الذى توجه إلى بكين لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، فى أول زيارة له إلى الصين منذ بدء جائحة كورونا.

 


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