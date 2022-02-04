اليوم السابع
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رئيس مياه بنى سويف تتابع أعمال إصلاح كسر خط طرد محطة صرف صحى بنى عفان

الجمعة، 04 فبراير 2022 12:55 م
رئيس مياه بنى سويف تتابع أعمال إصلاح كسر خط طرد محطة صرف صحى بنى عفان كسر ماسورة مياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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تفقدت المهندسة، دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أعمال  إصلاح  كسر بخط طرد محطه رفع صرف صحي قرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، ضمن خطة المرور اليومية التى تنفذها رئيس الشركة، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.
 
ووجهت المهندسة دينا سليمان، بحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، بسرعة التعامل الفورى مع مشكلات الصرف الصحى، والعمل على مدار الساعة لحين انهاء كافة الشكاوى خلال أقل مدة زمنية ممكنة.
 
وشددت المهندسة دينا على سرعة إنهاء إصلاح الأعطال والكسور ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، والقضاء على أي مشكلات، والمتابعة الدورية من خلال الخط الساخن للشركة 125، ومتابعة العملاء للتأكد من انتهاء الشكاوى وغلقها.
 
وأشارت إلى أن الشركة تفتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين من خلال الخط الساخن أو عبر الصفحة الرسمية للشركة وتطبيق الهاتف المحمول 125.

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