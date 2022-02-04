اليوم السابع
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طقس بنى سويف الآن.. تقلبات جوية ونشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة.. لايف

الجمعة، 04 فبراير 2022 12:36 م
طقس بنى سويف الآن.. تقلبات جوية ونشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة.. لايف طقس بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف لرصد حالة الطقس التى تشهدها المحافظة اليوم الجمعة ، وتشهد المحافظة حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تشهد المحافظة نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الجمعة، انخفاضا نسبيا فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

 


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