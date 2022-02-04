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انقطاع المياه غدا عن مسطرد و9 مناطق القاهرة لمدة 10 ساعات.. تعرف عليها

الجمعة، 04 فبراير 2022 11:46 ص
انقطاع المياه غدا عن مسطرد و9 مناطق القاهرة لمدة 10 ساعات.. تعرف عليها قطع المياه - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (أرض الجنينة – بيجام – عزبة عثمان – منطى – أم بيومى – منطقة مسطرد – أرض الدلتا للصلب – عزبة ناصر – القطاوى – عزبة شاكر – عزبة المدرسة – مدينة الأمل الجديدة)، وذلك اعتبارًا  من الساعة 10 صباح غد السبت الموافق 5 فبراير 2022، وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم طرد محطة شبرا الخيمة بتقاطع امتداد شارع أحمد عرابى مع الطريق الدائرى.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

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