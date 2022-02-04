توقف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس لليوم الثانى على التوالى

كفر الشيخ- محمد سليمان

توقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، ورست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وبشاطئ بحيرة البرلس، والقرى المطلة على البحر المتوسط بمطوبس، لسوء الأحوال الجوية.



وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ عن استمرار توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح، ومازالت غرف العمليات في انعقاد مستمر لمتابعة حالة الطقس السيئة التي تعرضت لها قرى ومدن المحافظة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تواجد رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية في الشوارع والأحياء لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفوري في حال هطول الأمطار برفع المياه، واستمرار حملات النظافة وإزالة الإشغالات.