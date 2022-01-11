اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:43 م
أكرم القصاص
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وكيل صحة بنى سويف يعلن تخصيص عدد من المراكز لتقلى اللقاح.. تعرف عليها

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:36 م
وكيل صحة بنى سويف يعلن تخصيص عدد من المراكز لتقلى اللقاح.. تعرف عليها محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل
بنى سويف هانى فتحى

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تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف "اليوم" سير العمل فى حملة التطعيم بلقاح كورونا بمقر مركز شباب مدينة الفشن "الساحة الشعبية" ضمن  مراكز التطعيم الثابتة التى خصصته مديرية الصحة للتطعيم باللقاح على مستوى المحافظة، تيسيراً على المواطنين ،ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين للحد من انتشار العدوى بالفيروس.

وتابع المحافظ جانبا من أعمال الحملة، للاطئمان على سير منظومة العمل والتقى  عددا من المترددين على المنفذ لتلقى اللقاح ،مستفسرا منهم عن مدى التيسيرات المقدمة لهم أثناء تلقى اللقاح ، مشددا على أهمية تنظيم الدخول وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع المتابعة المستمرة لانتظام العمل، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، موجها الشكر للفريق الطبى ومسؤولى الوحدة المحلية والشباب والرياضة لجهودهم فى التنظيم.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص عدد من المراكز والمنافذ الثابتة لتلقى اللقاح، ،بجانب المركز الرئيسى بمستشفى بنى سويف التخصصى، علاوة على تخصيص عدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة(العبور بنى سويف، بوش الرياضى ناصر ،شباب جزيرة ببا، شباب الفشن، شباب مدينة اهناسيا، شباب الواسطى، نادى سمسطا الرياضي) لتلقى المواطنين اللقاح بعد التسجيل بالحملة، لمنع التزاحم بمراكز تلقى اللقاح، وذلك بالتوازى مع توجيه أطقم من الفرق المتنقلة للجهات والمصالح الحكومية.

رافق المحافظ خلال الزيارة حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الفشن، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، عبد النبى مدير المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية.

 

 


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