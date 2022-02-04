اليونيسف وusaid تحتفلان باليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث

كتبت : هند المغربي

احتفلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اليوم الجمعة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية usaid باليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث، جاء ذلك فى إطارأنشطة وفعاليات برنامج "مهارتي لياقتي" المقامة للفتيات بمحافظة قنا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة.

ووفق يونيسف يهدف برنامج "مهارتي لياقتي" إلى تحفيز الفتيات من سن 10 إلى 18 سنة للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة وخاصة الرياضة التي من شأنها أن تساهم في التنمية الصحية لهن وبناء الثقة بالنفس وإكسابهن اللياقة البدنية والذهنية ودعمهن بالعديد من المهارات الحياتية كالتعاون والقيادة والمشاركة المجتمعية.

وتضمنت الاحتفالية كذلك أنشطة لتثقيف الفتيات حول ختان الإناث وكيفية رفع الوعي والعمل الجاد من أجل القضاء عليه.

وأضاف بيان المنظمة الأمنية أنه تمكنت يونيسف من تنفيذ برنامج "مهارتي لياقتي" بفضل الدعم المستمر من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة في محافظات أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان، فضلاً عن تنفيذ أنشطة برامج تمكين الفتيات ودعم التدخلات التي تقودها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع الوزارات المعنية والمجالس القومية المتخصصة والأزهر والكنيسة والمجتمع المدنى.

اليوم العالمي للقضاء على الختان