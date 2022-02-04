اليوم السابع
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القوى العاملة: قافلة طبية متخصصة فى الأسنان للكشف على العاملين بالوزارة.. صور

الجمعة، 04 فبراير 2022 09:40 ص
القوى العاملة: قافلة طبية متخصصة فى الأسنان للكشف على العاملين بالوزارة.. صور قافلة طبية متخصصة فى طب الأسنان للكشف عن العاملين بوزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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نظمت وزارة القوي العاملة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان، لمدة 4 أيام ، بديوان عام الوزارة في إطار الاهتمام بالصحة العامة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار مبادرة "حياة كريمة" ، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارتين ، وتحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة.
 
تفقد وزير القوي العاملة  أعمال القافلة ، موجهاً الشكر والتقدير لكل القائمين على العمل فيها على المجهود المبذول فى إجراء الكشف على العاملين بالوزارة ، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وإجراءات التعقيم والتطهير للقافلة .
 
وأكد وزير القوى العاملة أن هناك تعاون وتنسيق كامل ومستمر مع وزارة الصحة والسكان، في عدد من المجالات المشتركة ، لافتا إلي ضرورة الاهتمام بالصحة العامة والوقاية من أمراض الفم والأسنان لكافة العاملين بالوزارة .
 
وقد شملت القافلة تقديم خدمات علاجية شملت :علاج اللثة، وحشو الأسنان وتنظيف الجير، إلى جانب تقديم التوعية للعاملين عن طريق تنفيذ برنامج تثقيفي توعوي حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لتقديم الخدمة الصحية لكافة أطياف الشعب المصرى، وتأتى القافلة تحت إشراف الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان.
 
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علاج اللثة

طب الأسنان

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