البيت الأبيض: حضرنا حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا لا تحتاج موافقة الكونجرس

كتب أحمد عرفة

قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية حضرت حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا لا تحتاج موافقة الكونجرس، متابعة: لكننا على تواصل مع أعضائه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: نحاول قطع الطريق على روسيا لمنع تصدير أى معلومات مزيفة تبرر بها تصرفاتها.

وفى وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية بوصول فوج من منظومة "أس-400" الصاروخية الروسية إلى ميدان التدريب العسكري في ضواحي مدينة بريست البيلاروسية لإجراء التدريبات المشتركة هناك.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "وصل فوج من منظومة "أس-400 تريومف" الصاروخية التابعة للقوات الجوية الروسية ونظام الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية، والتي تشارك في اختبار قوات الرد للدولية الاتحادية، وصل إلى ميدان التدريب العسكري في مقاطعة بريست بجمهورية بيلاروس".

وأضاف: "قامت وحدات الدفاع الجوي بمسيرة مشتركة بطول أكثر من 9 آلاف كيلومتر من نقطة مرابطتها الدائمة التي تقع في إقليم خاباروفسك الروسي.

تقوم الوحدات العسكرية الروسية من قسم الصواريخ المضادة للطائرات بتنفيذ معدات هندسية وتمويه مواقع الإطلاق ومواقع القيادة وصيانة المعدات من أجل التحضير لدخول مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا و روسيا.