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الأوقاف توزع 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى الدقهلية.. اليوم

الجمعة، 04 فبراير 2022 07:00 ص
الأوقاف توزع 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى الدقهلية.. اليوم صكوك الإطعام
كتب على عبد الرحمن

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تواصل وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، توزيع لحوم مشروعها الحديث "صكوك الإطعام"، على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، فمن المقرر أن يتم اليوم توزيع 3 أطنان من اللحوم فى محافظة الدقهلية.
 
يأتى ذلك على هامش زيارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لمحافظة الدقهلية اليوم لافتتاح مسجد النصر، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات الدعوة فى مديرية أوقاف الدقهلية.
 
وأطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الخميس، أمام ديوان عام الوزارة، مشروع صكوك الإطعام، حيث يتم توزيع 25 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، حتى الأربعاء المقبل الموافق 9 فبراير الجارى.
 
وشدد وزير الأوقاف فى تصريحات له على هامش إطلاق مشروع صكوك الإطعام، أمس على أن الوزارة تستهدف توزيع 100 طن لحوم على 100 ألف أسرة فى القاهرة والمحافظات، كما تستهدف مضاعفة هذه الكميات خلال شهر رمضان المبارك.
 
ولفت وزير الأوقاف، إلى أن قيمة الصك 300 جنيه موحد، تيسيرًا على المشاركين، ويجوز إخراجها من الزكاة، موضحاً أن هناك طريقتين للدفع الأولى عن طريق حسابات الوزارة فى عدد من البنوك والطريقة الأخرى عن طريق توزيع الصكوك على المواطنين فى المنازل.
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع ، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه ، مشيرًا إلى أن التوزيع سيبدأ على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين يوم الخميس القادم 3 فبراير 2022م بإذن الله تعالى، وسيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و 100 طن لحوم فى شهر شعبان ، و200 طن لحوم فى شهر رمضان.

صكوك الإطعام

الأوقاف

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لحوم صكوك الإطعام

أخبار مصر

محمد مختار جمعة

محافظة الدقهلية

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