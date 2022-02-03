محافظ القاهرة يتفقد توزيع أول دفعة لمشروع صكوك الإطعام

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أول دفعة لمشروع لحوم صكوك الإطعام لعام 2022 بالعاصمة والتي توزعها مديرية أوقاف القاهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتضم الدفعة الأولى 3 أطنان من اللحوم وسيتم توزيعها على 3 آلاف أسرة على مستوى أحياء العاصمة بصفة شهرية.

ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية.

وأطلقت وزارة الأوقاف مشروع صك الإطعام لتوزيع كميات من اللحوم شهريًا على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، شهريا تصل ل 100 ألف كيلو بحد أدنى على 100 ألف أسرة، وحددت الوزارة قيمة الصك فى وقت سابق بـ"300 جنيه".