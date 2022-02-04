وقال البيت الأبيض - في تغريدة على منصة "تويتر" - إن هذا يأتي دلالة على مساندة اللاعبين الأمريكيين المشاركين في الأوليمبياد "انطلقوا لاعبي أمريكا".

وتعد الولايات المتحدة واحدة من العديد من الدول المشاركة في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأوليمبية لهذا العام، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ورغم مشاركة اللاعبين الأمريكيين في بكين، لم يتوجه أي مسئول حكومي أمريكي إلى العاصمة الصينية احتجاجا من جانبهم على ما يصفونه بسجل الصين لحقوق الإنسان.