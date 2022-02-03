اليوم السابع
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وزير الكهرباء يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة

الخميس، 03 فبراير 2022 11:47 ص
وزير الكهرباء يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من عقد الجمعية العمومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم لمناقشة بعض الأمور المالية والمشروعات المستقبلية للشركة.
 
ويترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر بعد قليل لمناقشة الموازنة العامة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
 
وقال شاكر إن الهدف من عقد الجمعية العمومية، إقرار الموازنة العامة لشركات النقل وتوزيع الكهرباء والإنتاج، لافتا إلى أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة تستهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الجودة في الخدمة المقدمة للمواطن.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

محمد شاكر

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