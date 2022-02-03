وزير الأوقاف يٌطلق مشروع صكوك الإطعام بتوزيع 25 طن لحوم حتى الأربعاء

كتب على عبد الرحمن

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منذ قليل من أمام ديوان عام الوزارة، مشروع صكوك الإطعام، حيث من المقرر توزيع 25 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، بدءًا من اليوم الخميس وحتى الأربعاء المقبل الموافق 9 فبراير الجارى.

وشدد وزير الأوقاف في تصريحات له على هامش إطلاق مشروع صكوك الإطعام ، أن الوزارة تستهدف توزيع 100 طن لحوم على 100 ألف أسرة في القاهرة والمحافظات، كما تستهدف مضاعفة هذه الكميات خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن قيمة الصك 300 جنيه موحد، تيسيرًا على المشاركين، ويجوز إخراجها من الزكاة، موضحاً أن هناك طريقتين للدفع الأولي عن طريق حسابات الوزارة في عدد من البنوك والطريقة الأخرى عن طريق توزيع الصكوك على المواطنين في المنازل.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تفقد صباح الثلاثاء الماضي، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم "صكوك الإطعام" لإطلاق مشروع صكوك الإطعام الذى يستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد جمعة، أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع ، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه ، مشيرًا إلى أن التوزيع سيبدأ على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين يوم الخميس القادم 3 فبراير 2022م بإذن الله تعالى ، وسيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و 100 طن لحوم فى شهر شعبان ، و200 طن لحوم فى شهر رمضان.