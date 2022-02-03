اليوم السابع
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الأوقاف توزع اليوم 6 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى القاهرة والجيزة اليوم

الخميس، 03 فبراير 2022 01:00 ص
الأوقاف توزع اليوم 6 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى القاهرة والجيزة اليوم وزير الأوقاف خلال تفقد مجزر البساتين - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، مشروع صكوك الإطعام، من أمام ديوان عام الوزارة، حيث من المقرر أن يتم اليوم توزيع 6 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى محافظتى القاهرة والجيزة.
 
وتفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم "صكوك الإطعام" لإطلاق مشروع صكوك الإطعام الذى يستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور كل من الشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، والشيخ محمد نور مدير عام التفتيش الدعوى، والشيخ علاء شعلان مدير عام المتابعة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وواعظات وزارة الأوقاف وعدد من وسائل الإعلام.
 
وأكد وزير الأوقاف أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه، مشيرًا إلى أن التوزيع سيبدأ على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين، وسيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و100 طن لحوم فى شهر شعبان، و200 طن لحوم فى شهر رمضان.

وزير الأوقاف

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اخبار مصر

مشروع صكوك الإطعام

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