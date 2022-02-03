هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ وهبوب رياح شديدة.. فيديو

رصدت عدسة اليوم السابع هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وغزيرة على المناطق الشمالية من المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط، صاحبها هبوب رياح شديدة، ولم تؤثر على الحركة المرورية في الشوارع.
وتوقفت حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس، لسوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار، وارتفاع الأمواج وهبوب الرياح، وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، لمواجهة الطقس السيئ، ورفع مياه الأمطار من الشوارع.
وتوقفت حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس، لسوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار، وارتفاع الأمواج وهبوب الرياح، وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، لمواجهة الطقس السيئ، ورفع مياه الأمطار من الشوارع.
هطول أمطار بكفر الشيخ
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