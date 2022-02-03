اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 فبراير 2022 04:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ وهبوب رياح شديدة.. فيديو

الخميس، 03 فبراير 2022 07:31 م
هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ وهبوب رياح شديدة.. فيديو هطول امطار على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصدت عدسة اليوم السابع هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وغزيرة على المناطق الشمالية من المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط، صاحبها هبوب رياح شديدة، ولم تؤثر على الحركة المرورية في الشوارع.

وتوقفت حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس، لسوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار، وارتفاع الأمواج وهبوب الرياح، وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ، لمواجهة الطقس السيئ، ورفع مياه الأمطار من الشوارع.
 
 
هطول امطار بكفر الشيخ
هطول أمطار بكفر الشيخ

 


كفر الشيخ

امطار

هبوب رياح

حالة طوارئ

غرفة عمليات

حركة الملاحة

بحيرة البرلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استمرار هطول الأمطار وحملات ليلية لرفع المياه الأمطار بكفر الشيخ.. صور

الخميس، 27 يناير 2022 01:10 ص

بث مباشر.. استمرار هطول الأمطار بكفر الشيخ وصقيع ليلة صعود المنتخب الوطنى

الخميس، 27 يناير 2022 12:48 ص

بث مباشر.. هطول أمطار بكفر الشيخ

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:41 ص

أمطار تضرب المحافظات ورفع الطوارئ.. سقوط أمطار بالإسماعيلية.. والإسكندرية تستعد لاستقبال نوة رأس السنة... انتشار مكثف لـ494 معدة لشفط الأمطار بالغربية.. هطول للأمطار بكفر الشيخ وخفيفة على شمال الصعيد.. صور

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:00 م

الطقس الآن .. سماء ملبدة بالغيوم وأمطار بكفر الشيخ.. فيديو

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:27 م

سماء ملبدة بالغيوم وتوقعات بهطول أمطار بكفر الشيخ.. بث مباشر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:40 ص

هطول أمطار بكفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط.. لايف

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:06 م

عودة هطول الأمطار بكفر الشيخ بعد توقف لمدة 24 ساعة.. فيديو

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:07 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة