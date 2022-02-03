اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 فبراير 2022 10:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع زوجين اختناقا داخل مسكنهما بسبب تسرب غاز فى بولاق الدكرور

الخميس، 03 فبراير 2022 09:26 ص
مصرع زوجين اختناقا داخل مسكنهما بسبب تسرب غاز فى بولاق الدكرور سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى زوجين مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نتيجة تسرب غاز داخل شقتهما ببولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع زوجين داخل شقتهما في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب وزوجته لقيا مصرعهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


تسرب غاز

مصرع زوجين

بولاق الدكرور

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ابن خالة والد أسرة الشرابية المختنقة بالغاز: دخلنا لقيناهم حاضنين بعض

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:22 ص

توافد المعزيين لتقديم واجب العزاء لأسرة ضحايا تسرب الغاز بالشرابية.. فيديو

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 06:20 م

بعد وفاة 7 من أسرة واحدة.. تسرب الغاز يهدد حياة المواطنين.. مدير الحماية المدنية السابق يحذر من تركيب وصلات دون إشراف الشركة.. خبير: تشقق خرطوم "الأسطوانة" وورق الفويل يسببان التسرب.. ونصائح بترك منافذ للتهوية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 03:00 م

بعد مصرع أسرة الشرابية.. تعرف على الإسعافات الأولية لحالات استنشاق الغاز

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 01:17 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة