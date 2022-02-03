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مسئول أمريكى يكشف: ترامب أشاد بعباس وهاجم نتنياهو فى اجتماع عام 2017

الخميس، 03 فبراير 2022 04:09 م
مسئول أمريكى يكشف: ترامب أشاد بعباس وهاجم نتنياهو فى اجتماع عام 2017 دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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كشف كتاب جديد كيف فاجأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سفيره خلال اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي آنذاك رؤوفين ريفلين في القدس في مايو 2017 بانتقاد نتانياهو، وفقا لصحيفة الجارديان.

 

فاجأ دونالد ترامب ، أثناء لقائه بالرئيس الإسرائيلي آنذاك رؤوفين ريفلين في القدس في مايو 2017 ، المستشارين بانتقاده رئيس الوزراء آنذاك ، بنيامين نتنياهو ، لعدم رغبته في السعي لتحقيق السلام مشيرا الى ان محمود عباس ، الزعيم الفلسطيني يقوم بما في وسعه للتوصل إلى اتفاق.

 

كتب ديفيد فريدمان ، سفير ترامب في إسرائيل ، في كتاب جديد: "التعليق "أطاح بالجميع من على مقاعدهم" وعلى الرغم من أن الاجتماع كان خاصًا وغير قابل للنشر ، فقد تصورنا جميعًا عنوانًا رئيسيًا غدًا "ترامب أشاد بعباس وانتقد نتنياهو - أسوأ ديناميكية ممكنة لشعبية الرئيس أو لآفاق عملية السلام" لحسن الحظ ، وبشكل لا يصدق ، لم يتم تسريب الحدث."

 

يصف فريدمان الآن الحادثة ، وكيف قال إنه غير رأي ترامب ، في كتابه بعنوان " مطرقة ثقيلة: كيف تسبب الانفصال عن الماضي في احضار السلام في الشرق الأوسط "، وهي مذكرات ستنشر الأسبوع المقبل وحصلت صحيفة الجارديان على مقتطفات منها..

 

يقول فريدمان في كتابه: "تعليق ترامب كان ملاحظة "أسوأ من كابوس" لم تكن خطأ سياسيًا بل كانت خطأ تكتيكيًا ، لأنها أعطت "ذخيرة" للنقاد في مجلس الشيوخ"

 

ويصف فريدمان كيف أنه خلال لقاء ترامب القادم ، مع نتنياهو ، قام بمناورة جميع الحاضرين لمشاهدة "مجموعة مدتها دقيقتان من خطابات عباس والتي اعتقدت أنها تستحق المشاهدة"، وكتب أنه تعرض للتوبيخ من قبل مساعدي ترامب بعدها.

 

تعرض ترامب للهجوم مرارًا وتكرارًا من خلال الكتب المتعلقة بالفترة التي قضاها في السلطة ، حتى تلك التي كتبها من عملوا معه مثل فريدمان.

 

في ديسمبر ، كشف مارك ميدوز رئيس موظفي البيت الأبيض خلال رئاسة ترامب كيف كانت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية لـ Covid-19 قبل مناظرته الأولى مع جو بايدن - وكيف تم التستر على النتيجة.

 

 


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