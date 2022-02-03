اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يوجه بتقديم المساعدة لأسرة بقرية سنديله بعد احتراق منزلهم

الخميس، 03 فبراير 2022 02:20 م
محافظ الدقهلية يوجه بتقديم المساعدة لأسرة بقرية سنديله بعد احتراق منزلهم جانب من الحدث
الدقهليه شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ،  بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة لأسرة بقرية سنديله بمركز بلقاس بسبب حريق منزلهم والذي ادي الي وفاة أحد الأطفال وخسائر كافة الممتلكات والمنقولات .

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي انه تم علي الفور انتقال فريق الإغاثة الي موقع الحادث وتبين أن المنزل ملك للمواطن محمد عبدالرازق كمال نتج عنه وفاة ابنته هاجر وهي طفله صغيره ، وتقرر علي الفور صرف مساعدة مالية مؤقته للأسرة من مؤسسة التكافل والهلال الأحمر والجمعيات الأهلية ، بالإضافة إلي رفع كفاءة المنزل وتجهيزه من خلال الجمعيات الأهلية .

وفي ذات السياق أكد " مختار " علي أن المحافظة بكامل اجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية من خلال منظمات المجتمع المدني لتوفير حياه كريمه لهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية و التى يضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.

اثار الحريق

اثار الحريق

 

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حريق منزل ببلقاس

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