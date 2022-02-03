محافظ البنك المركزى العراقى: مصر تشهد نهضة غير مسبوقة فى شتى المجالات

كتب - أحمد يعقوب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لولا الاستقرار السياسى والأمني فى مصر، الذى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إرساء دعائمه، فى ظل منطقة مضطربة تعانى أزمات سياسية، واضطرابات أمنية ما نجحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تحقق التقدم الاقتصادى، وما صمدنا فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» وتجاوز أزمة «الأسواق الناشئة»، والقدرة على التعامل المرن فى مواجهة التقلبات والتحديات الاقتصادية التى تشهدها أسواق المال العالمية، على نحو يحظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، ويتجلى فى مؤشرات الأداء المالى للموازنة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مشيرًا إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع المستمر فى المشروعات التنموية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، فى لقائه مع مصطفى غالب محافظ البنك المركزى العراقى، والوفد المرافق له، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستطعنا تحويل التحديات إلى فرص واعدة للاستثمار، والتنمية الشاملة، ترتكز على بنية تحتية قوية محفزة للقطاع الخاص، وقادرة على الوفاء بمتطلبات المشروعات الاستثمارية، حيث توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وتطوير وإنشاء شبكة طرق وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتوفر العملة الصعبة أيضًا، والأمن والاستقرار، والأراضي المرَّفقة، على نحو يؤدى إلى توسيع النشاط الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا كنا نُعانى من أزمة في الكهرباء والغاز الطبيعى، والآن أصبح لدينا فوائض للتصدير.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال 10 سنوات، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ بما يُسهم في إرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الوطن؛ على نحو يحميهم من مخاطر الأمراض والعبء المادي والنفسي المصاحب لارتفاع النفقات الصحية المباشرة التي يتحملها الفرد.

أكد الوزير، استعداد الجانب المصرى لنقل خبراته فى مجالات الإصلاح الاقتصادى إلى دولة العراق الشقيقة، قائلا: «طلبات الأشقاء أوامر.. مصيرنا ومستقبلنا واحد».. وأضاف أن مصر والعراق يُمثلان عمقًا استراتيجيًا لبعضهما البعض، مُثمنًا ما يمتلكه العراق من ثروات بشرية قدمت إسهامات معرفية فى العديد من المجالات.

أشاد محافظ البنك المركزى العراقى، بالنهضة غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، وأبدى إعجابه البالغ بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدًا أن العراق يعتز بعلاقاته الأخوية مع مصر.. وقال إن الاقتصاد العراقى نجح فى تجاوز مرحلة صعبة ونسعى حاليًا لجذب وتشجيع الاستثمار، وتطوير دور القطاع الخاص، موجهًا الدعوة لوزير المالية لزيارة بغداد للمزيد من التباحث بين الجانبين حول تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك.