محافظ أسوان: المواطنون جنوا ثمار إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول

أسوان - عبد الله صلاح

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التهنئة للأهالى على جنى ثمار مشروع إعادة إعمار عدد من المنازل وتوفير مشروعات تنموية تساهم فى تحقيق مصدر دخل مناسب لعدد من الأسر المستحقة بقرية المنصورية.

وأشاد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بجهود وزارة التضامن الإجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وحرصها على التعاون المتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من أجل التوسع فى تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والبرامج والفعاليات التى تهدف إلى تحسين الظروف الإجتماعية والاقتصادية لأهالي أسوان وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً فى القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية.

وأكد المحافظ، أهمية الدور التنموى والوطنى لمؤسسة صناع الخير وبنك القاهرة، على أن يكون ذلك نموذجاً يحتذى به لدعم وخدمة أهلنا من الأسر الأكثر احتياجاً وغير القادرين، موضحاً أن كل ذلك يعكس المشاركة المجتمعية الفعالة لمساندة الجهود التنفيذية، كما يعد بمثابة حلقة بارزة فى سلسلة الجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات المقدمة لدعم المجتمع المحلى، وليكون هذا العام 2022 بحق عام المجتمع المدنى كما أطلق عليه الرئيس السيسى.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، سلمت عدد 40 من المنازل بعد إعادة أعمارها، بجانب تسليم 30 من مراكب الصيد للأهالي بقرية المنصورية مركز دراو، وذلك بدعم من مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، علاوة على مشاركة عدد كبير من أهالى قرية المنصورية بمركز دراو.

وبدأت الزيارة بتفقد الوزيرة ونائب المحافظ لنماذج المنازل التى تم إعمارها ، بالإضافة إلى تفقد مراكب الصيد ضمن مبادرة (مراكب الرزق) والتى تضم 30 مركبا مزودة بمحركات وأحدث أدوات الصيد، علاوة على تفقد أعمال القافلة الطبية ضمن مبادرة (عنيك فى عنينا.. لمكافحة مسببات العمى)، وذلك للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازم وتوفير العلاج بالمجان.

واختتمت فعاليات الزيارة بعقد مؤتمر جماهيرى مع الأهالى، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة معنية بالاستثمار فى البشر وتوفير الرعاية الإجتماعية لكل المواطنين منذ الميلاد وحتى الوفاة، مشيرة إلى حرص الوزارة المستمر لتوفير حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات التى تهدف إلى القضاء على التهميش ودعم وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية لتشمل كافة فئات المجتمع المستحقة وخاصة العمالة غير المنتظمة.

وأشارت إلى استمرار التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من أجل التوسع فى تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب والأسر الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تنظيم برامج التوعية المجتمعية ومكافحة الإدمان وغيرها من أنشطة وفعاليات الرعاية والحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن هذه الجهود عبارة عن خطوة هامة فى طريق التنمية ورفع مستوى المعيشة تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة من القيادة السياسية بالارتقاء بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



تسليم المنازل بعد إعادة إعمارها من أضرار السيول



تسليم المنازل بعد إعادة إعمارها من أضرار السيول



تسليم المنازل بعد إعادة إعمارها من أضرار السيول



تسليم المنازل بعد إعادة إعمارها من أضرار السيول



تسليم المنازل بعد إعادة إعمارها من أضرار السيول



تسليم المنازل بعد إعادة إعمارها من أضرار السيول



تسليم المنازل بعد إعادة إعمارها من أضرار السيول



تسليم المنازل بعد إعادة إعمارها من أضرار السيول



تسليم المنازل بعد إعادة إعمارها من أضرار السيول